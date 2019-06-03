2019-06-03T16:19:21+03:00
Общество

Восточный округ Тюмени украсят цветниками и благоухающими клумбами

Всего планируется высадить порядка 25,5 тысяч цветов
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В ближайшее время сразу несколько скверов Восточного округа Тюмени запестреют летними красками. Здесь планируется высадить 25,5 тысяч цветов.

Новые красками заиграют скверы Тружеников Тыла, Депутатский, Серебряные ключи, Берёзовая роща, Победы, Семейный, Льва Ровнина и бульвары имени Анатолия Косухина и Николая Чукмалдина, сообщили в пресс-службе администрации города.

Перед посадкой на существующих цветниках будут проведены подготовительные работы на грунте. Все цветы будут высажены за три недели. Озеленители высадят такие однолетники, как агератум, алиссум, космея, петунья, цинерария, сальвия, шафраны, портулак, виола, бегония, феум, лобелия, бархатцы…

По муниципальному контракту уход за ними будет осуществляться вплоть до 15 сентября, а уборка рассады запланирована в зависимости от погодных условий – с 26 сентября по 1 октября. Первые однолетники Восточного округа начнут высаживать уже завтра, 4 июня, на бульваре Николая Чукмалдина. Всего здесь появится около 20 тысяч «новосёлов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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