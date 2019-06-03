2019-06-03T16:02:20+03:00
Происшествия

Съездил за ножом домой: тоболяк убил приятеля, с которым выпивал в кафе

От полученных ранений мужчина скончался по пути в больницу
Марина Васильева
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Фото пресс-службы следственного управления СКР по Тюменской областиФото пресс-службы следственного управления СКР по Тюменской области
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Следователи Тобольска задержали подозреваемого в убийстве мужчины. Им оказался 41-летний местный житель, приятель погибавшего. Не за долго до трагедии, друзья вместе выпивали.

Происшествие произошло накануне, 2 июня. Двое приятелей отдыхали в одном из кафе Тобольска. Будучи пьяными, мужчина поругались, ссора переросла в конфликт. После чего, один из участников перепалки решил отомстить своему знакомому.

- Обвиняемый целенаправленно поехал домой, где взял нож. После чего вернулся обратно в кафе. Находясь на улице около заведения, в ходе драки, он нанес 36-летнему приятелю 2 удара ножом в область груди, - пояснили в следственном управлении СКР по Тюменской области.

Совершив преступление, подозреваемый скрылся с места происшествия, выбросив орудие убийства по дороге. Его приятель от полученных ранений мужчина скончался по пути в медицинское учреждение.

По факту гибели мужчина возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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