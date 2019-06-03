Тюменцам расскажут об изменениях льготной семейной ипотеки

СЕГОДНЯ 15:18 2019-06-03T15:20:22+03:00

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10 июня состоится онлайн-конференция «Семейная ипотека (Льготная ипотечная программа) в 2019 году». Мероприятие пройдет на сайте «Детки».

На вопросы тюменцев ответит заместитель генерального директора по ипотечному кредитованию АО "АИЖК по Тюменской области" Мария Токарева. В рамках онлайн-конференции спикер расскажет о том, как изменились условия программы «Семейная ипотека» в 2019 году.

Специалист АИЖК расскажет, кто может воспользоваться этой программой, на какие цели можно получить ипотеку в рамках этой программы, какие документы и куда необходимо предоставить для оформления ипотек, а также на другие вопросы по данной теме.

- В 2019 году в условия программы внесены положительные изменения, что позволит большему количеству семей воспользоваться льготной ипотекой. Данная конференция даст возможность подробно узнать новые условия и получить ответы на возникающие вопросы, в том числе по рефинансированию уже имеющейся ипотеки, - отметила депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

Свои вопросы на сайте «Детки» тюменцы могут оставить уже сейчас. Ответы на них будут опубликованы 10 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU