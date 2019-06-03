Пыталась проглотить свертки: тюменские полицейские задержали наркоторговку из Югры

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-03T14:06:01+03:00

Машину с подозреваемой остановили на федеральной трассе в Увате

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Уватские полицейские предотвратили ввоз наркотиков на территорию региона из Югры. На федеральной трассе сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль «Хёндэ», в котором, по оперативной информации, перевозили запрещенные вещества.

Среди пассажиров авто оказалась 31-летнаяя жительница Югры. В ходе личного досмотра оперативники обнаружили у нее в кармане одежды пять свертков с подозрительным веществом общей массой 5,6 граммов.

- В момент изъятия женщина попыталась проглотить содержимое пакетов, но ей это не удалось, - отметили в УМВД по Тюменской области. Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим веществом синтетического происхождения.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU