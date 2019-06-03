2019-06-03T14:06:01+03:00
Происшествия

Пыталась проглотить свертки: тюменские полицейские задержали наркоторговку из Югры

Машину с подозреваемой остановили на федеральной трассе в Увате
Марина Васильева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уватские полицейские предотвратили ввоз наркотиков на территорию региона из Югры. На федеральной трассе сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль «Хёндэ», в котором, по оперативной информации, перевозили запрещенные вещества.

Среди пассажиров авто оказалась 31-летнаяя жительница Югры. В ходе личного досмотра оперативники обнаружили у нее в кармане одежды пять свертков с подозрительным веществом общей массой 5,6 граммов.

- В момент изъятия женщина попыталась проглотить содержимое пакетов, но ей это не удалось, - отметили в УМВД по Тюменской области. Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим веществом синтетического происхождения.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцам расскажут об изменениях льготной семейной ипотеки
Известный тюменский общественник найден мертвым в своей квартире
В Югре подведены результаты дебатов на должность директора департамента культуры
Упала на штырь: медики спасли маленькую тюменку со рваной раной шеи
Леса Тюменской области горят меньше, чем соседних уральских регионов
Сбербанк рассказал представителям малого бизнеса Тюмени о нововведениях партнерской программы
Разбил витрину и украл автомат: полицейские задержали пьяного тюменца с оружием
В Тюмени стартует вторая волна опрессовок
Тюменцам напомнили что нельзя выбрасывать на контейнерные площадки
В Тюмени запретят поворот налево на опасном участке Московского тракта
Бизнесмены Тюмени пообщаются с первым зампрокурора области и бизнес-омбудсменом
Свыше ста пожаров произошло за неделю в Тюменской области
Более 4 тысяч человек хотят принять участие в форуме «Утро» в Тюмени
В Тюмени обсудят подготовку кадров для АПК
Известные кинематографисты научат тюменских подростков снимать фильмы
Более 4 тысяч школьников Тюмени займутся благоустройством города
Погода в Тюмени 3 июня: лето возвращается
В Тюменском районе отпраздновали Международный день соседей
В Тюмени планируют ставить кукольные спектакли для взрослых
В Абатском районе супружеская пара обчистила соседку
Бал выпускников физико-математической школы обещает быть нестандартным
«Тюменская ярмарка» нацелена на укрепление международных связей
Аттракционы на Цветном бульваре можно будет оплатить магнитной картой посетителя
В Ишиме жительница Алтайского края огрела стаканом новую подругу
На тюменской набережной появились Иванушка и Конёк-Горбунок
В Ялуторовске пьяный мужчина, вспомнив старые обиды, избил кочергой сожительницу