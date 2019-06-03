Упала на штырь: медики спасли маленькую тюменку со рваной раной шеи

СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-03T13:49:57+03:00

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Выходные выдались беспокойными сразу для несколько семей Тюмени, в которых дети доставили переживаний взрослым. Так, в третьем часу дня девочка, гуляя во дворе упало на штырь и повредила шею.

- До прибытия медиков малышка закрыла ладошкой рану, не показывая взрослым и не давая обрабатывать. К счастью, рана оказалась поверхностной – она не кровоточила и не представляла угрозы для жизни ребенка. Фельдшеры обработали место повреждения и наложили стерильную повязку, после чего доставили пациентку в областную клиническую больницу № 2, - отметили в пресс-службе ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской.

Еще один маленький пациент - 4-летний мальчик отравился таблетками. Бригада скорой помощи прибыла на место через 7 минут. На месте медики выяснили, что ребенок нашел упаковку лекарства, которая находилась в доступном для него месте. Со слов матери, из пачки исчезло 10 таблеток ноотропного препарата.

- После промывания желудка малыша госпитализировали в областную клиническую больницу № 1, где ему проведут полную диагностику и обследование, - отметили врачи скорой помощи, добавив, что гипотензивные, седативные, спазмолитические препараты очень опасны. Даже одна таблетка, предназначенная для взрослого, может вызвать у маленького ребенка передозировку.

Всего за минувшие выходные, с 1 по 2 июня, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1333 жителям Тюмени и Тюменского района. В стационары были доставлены 580 пациентов. В службы неотложной помощи поликлиник переданы 320 вызовов, где состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU