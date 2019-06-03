Действующих лесных пожаров в Тюменской области не зафиксировано

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-03T12:52:56+03:00

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С начала пожароопасного сезона в Тюменской области ликвидировано 107 лесных пожаров. В регионе держится спокойная «огненная» обстановка, чего не скажешь о других субъектах УрФО. Так, в Челябинской области за аналогичный период ликвидирован 391 лесной пожар, в Свердловской области – 185 лесных пожаров, в Курганской области – 191 лесной пожар.

По словам директора департамента лесного комплекса Тюменской области Николая Пуртова, действующих пожаров в данный момент в регионе не зафиксировано. Тем не менее силы и средства лесопожарной охраны находятся в полной готовности.

Основной пик горимости в регионе совпал с аномально жаркой и солнечной погодой в первой половине мая. С 29 апреля по 5 мая было зафиксировано 29 лесных пожаров, с 6 по 12 мая – 45 лесных пожаров. Со второй половины мая класс пожарной опасности начал постепенно снижаться. С 13 по 19 мая зафиксировано 17 лесных пожаров, с 20 по 26 мая – 1 лесной пожар.

- Осуществляется мониторинг пожарной опасности и лесных пожаров по космоснимкам, путем наземного и авиационного патрулирования. Ситуация с пожарами остро не стоит. Мы прогнозируем снижение площадей возгорания за счет выполняемого комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, - пояснил Николай Пуртов.

Он также добавил, что со всеми регионами УрФО заключены соглашения, в рамках которых субъекты оказывают помощь друг друга в тушении лесных пожаров. В этом году 20 тюменских десантников уже принимали участие в ликвидации лесных пожаров в Курганской области.

ИСТОЧНИК KP.RU