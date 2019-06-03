Сбербанк рассказал представителям малого бизнеса Тюмени о нововведениях партнерской программы

СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-03T12:12:18+03:00

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В рамках празднования Дня российского предпринимательства Сбербанк провёл в Тюмени круглый стол для компаний, являющихся партнёрами банка по обслуживанию корпоративных клиентов малого бизнеса. В мероприятии приняли участие такие компаний, как «КонсалтГрупп», «Этажи Бизнес», «АктивДебет», «АТМ АЛЬЯНС ИНЖИНИРИНГ», «Баланс БК», «БОНД», «Проф-Консалт», «Тюменский страховой брокер», а также индивидуальные предприниматели.

В ходе встречи представители банка рассказали о возможностях партнерской программы для развития бизнеса. Участники встречи смогли высказать свое мнение относительно условий программы и формата сотрудничества, а также получить ответы на интересующие вопросы.

- Развитие партнерской программы является одним из приоритетных направлений деятельности Сбербанка. Основной фокус делается на том, чтобы предприниматели могли получить комплекс услуг в одном месте. В настоящий момент через офисы партнеров банка, участвующих в программе, реализовано уникальное цифровое решение на рынке. Клиентам предоставляется возможность зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет без посещения ФНС и офиса банка. Через сервис можно зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем. При этом предприниматель не платит госпошлину за регистрацию, а время на формирование и отправку документов составляет около 30 минут, – отметил заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев.

В обновленной партнёрской программе доступна возможность предоставления кредитных продуктов банка для клиентов малого бизнеса. Так, через офис партнера теперь можно подать заявку на беззалоговый кредит «Доверие» сроком до 3-х лет и максимальной суммой до 5 млн рублей. Срок рассмотрения кредитной заявки составляет до 2-х дней.

В завершение круглого стола для участников встречи провели тренинг на тему «Повышение уровня результативности на работе и в жизни через развитие осознанности». Тренер учебного центра Сбербанка Марина Щербич рассказала о том, как важно развивать эмоциональный интеллект, как осознанность помогает повысить эффективность сотрудников и компании в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU