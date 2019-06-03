2019-06-03T12:12:18+03:00
Экономика

Сбербанк рассказал представителям малого бизнеса Тюмени о нововведениях партнерской программы

В областном центре прошел круглый стол для компаний - партнеров банка по корпоративному обслуживанию
Поделиться:
Фото пресс-службы Уральского банка СбербанкаФото пресс-службы Уральского банка Сбербанка
Изменить размер текста:

В рамках празднования Дня российского предпринимательства Сбербанк провёл в Тюмени круглый стол для компаний, являющихся партнёрами банка по обслуживанию корпоративных клиентов малого бизнеса. В мероприятии приняли участие такие компаний, как «КонсалтГрупп», «Этажи Бизнес», «АктивДебет», «АТМ АЛЬЯНС ИНЖИНИРИНГ», «Баланс БК», «БОНД», «Проф-Консалт», «Тюменский страховой брокер», а также индивидуальные предприниматели.

В ходе встречи представители банка рассказали о возможностях партнерской программы для развития бизнеса. Участники встречи смогли высказать свое мнение относительно условий программы и формата сотрудничества, а также получить ответы на интересующие вопросы.

- Развитие партнерской программы является одним из приоритетных направлений деятельности Сбербанка. Основной фокус делается на том, чтобы предприниматели могли получить комплекс услуг в одном месте. В настоящий момент через офисы партнеров банка, участвующих в программе, реализовано уникальное цифровое решение на рынке. Клиентам предоставляется возможность зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет без посещения ФНС и офиса банка. Через сервис можно зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем. При этом предприниматель не платит госпошлину за регистрацию, а время на формирование и отправку документов составляет около 30 минут, – отметил заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев.

В обновленной партнёрской программе доступна возможность предоставления кредитных продуктов банка для клиентов малого бизнеса. Так, через офис партнера теперь можно подать заявку на беззалоговый кредит «Доверие» сроком до 3-х лет и максимальной суммой до 5 млн рублей. Срок рассмотрения кредитной заявки составляет до 2-х дней.

В завершение круглого стола для участников встречи провели тренинг на тему «Повышение уровня результативности на работе и в жизни через развитие осознанности». Тренер учебного центра Сбербанка Марина Щербич рассказала о том, как важно развивать эмоциональный интеллект, как осознанность помогает повысить эффективность сотрудников и компании в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Действующих лесных пожаров в Тюменской области не зафиксировано
Разбил витрину и украл автомат: полицейские задержали пьяного тюменца с оружием
В Тюмени стартует вторая волна опрессовок
Тюменцам напомнили что нельзя выбрасывать на контейнерные площадки
В Тюмени запретят поворот налево на опасном участке Московского тракта
Бизнесмены Тюмени пообщаются с первым зампрокурора области и бизнес-омбудсменом
Свыше ста пожаров произошло за неделю в Тюменской области
Более 4 тысяч человек хотят принять участие в форуме «Утро» в Тюмени
В Тюмени обсудят подготовку кадров для АПК
Известные кинематографисты научат тюменских подростков снимать фильмы
Более 4 тысяч школьников Тюмени займутся благоустройством города
Погода в Тюмени 3 июня: лето возвращается
В Тюменском районе отпраздновали Международный день соседей
В Тюмени планируют ставить кукольные спектакли для взрослых
В Абатском районе супружеская пара обчистила соседку
Бал выпускников физико-математической школы обещает быть нестандартным
«Тюменская ярмарка» нацелена на укрепление международных связей
Аттракционы на Цветном бульваре можно будет оплатить магнитной картой посетителя
В Ишиме жительница Алтайского края огрела стаканом новую подругу
На тюменской набережной появились Иванушка и Конёк-Горбунок
В Ялуторовске пьяный мужчина, вспомнив старые обиды, избил кочергой сожительницу