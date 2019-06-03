2019-06-03T11:34:42+03:00
Общество

В Тюмени стартует вторая волна опрессовок

С 4 июня без горячей воды останется центр города
Марина Васильева
Поделиться:
Фото pixabay.comФото pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюмени продолжается опрессовочная кампания. С завтрашнего дня стартует второй этап работ. Он предполагается отключение горячей воды в центральной части города, начиная от улицы Одесской и в сторону улицы Семакова.

Начиная с 4 июня две недели без горячего водоснабжения предстоит прожить жителям домов по улицам: Водопроводной, Володарского, Герцена, Дзержинского, Даудельной, Достоевского, Кирова, Ленина, Орджоникидзе и других.

Вернуть горячую воду в центральную часть Тюмени планируется не позднее 17 июня. За 2 недели опрессовочных работ коммунальщикам предстоит выполнить промывку водоподогревателей, провести гидравлические испытания внутридомовых коммуникаций, при необходимости провести соответствующие ремонтные работы.

График отключений. Фото "Урало-Сибирской Теплоэнергетической компании"

График отключений. Фото "Урало-Сибирской Теплоэнергетической компании"

- Первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей, охвативший наибольшее количество домов и районов, завершен в соответствии с графиком - 2 июня. Все выявленные в ходе проведения опрессовок повреждения были устранены. После профилактических ремонтов возобновлена работа 8-ми котельных установок, - отметили в УСТЭК.

Все управляющие компании оповещены об окончании испытаний и обязаны восстановить подачу горячей воды. С 4 июня специалисты «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании» начнут проверку на прочность и плотность магистральных и распределительных теплотрасс в центральной части города.

Фото пресс-службы «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании»

Фото пресс-службы «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании»

В ходе испытаний специалисты УСТЭК повысят давление на определенном контуре системы и произведут временную выдержку. После чего давление на участке снизят до рабочего. Данный метод обследования позволит выявить признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах и т.д.

Следующий этап опрессовок пройдет с 18 июня по 1 июля. Он затронет преимущественно жилую часть города в районе Лесобазы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Действующих лесных пожаров в Тюменской области не зафиксировано
Сбербанк рассказал представителям малого бизнеса Тюмени о нововведениях партнерской программы
Разбил витрину и украл автомат: полицейские задержали пьяного тюменца с оружием
Тюменцам напомнили что нельзя выбрасывать на контейнерные площадки
В Тюмени запретят поворот налево на опасном участке Московского тракта
Бизнесмены Тюмени пообщаются с первым зампрокурора области и бизнес-омбудсменом
Свыше ста пожаров произошло за неделю в Тюменской области
Более 4 тысяч человек хотят принять участие в форуме «Утро» в Тюмени
В Тюмени обсудят подготовку кадров для АПК
Известные кинематографисты научат тюменских подростков снимать фильмы
Более 4 тысяч школьников Тюмени займутся благоустройством города
Погода в Тюмени 3 июня: лето возвращается
В Тюменском районе отпраздновали Международный день соседей
В Тюмени планируют ставить кукольные спектакли для взрослых
В Абатском районе супружеская пара обчистила соседку
Бал выпускников физико-математической школы обещает быть нестандартным
«Тюменская ярмарка» нацелена на укрепление международных связей
Аттракционы на Цветном бульваре можно будет оплатить магнитной картой посетителя
В Ишиме жительница Алтайского края огрела стаканом новую подругу
На тюменской набережной появились Иванушка и Конёк-Горбунок
В Ялуторовске пьяный мужчина, вспомнив старые обиды, избил кочергой сожительницу