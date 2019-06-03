2019-06-03T10:23:50+03:00
Общество

Тюменцам напомнили что нельзя выбрасывать на контейнерные площадки

К такому типу отходов относятся автомобильные покрышки
Марина Васильева
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Фото пресс-службы регионального оператора по обращению с ТКОФото пресс-службы регионального оператора по обращению с ТКО
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Региональный оператор призывает тюменцев не выбрасывать и не складировать автомобильные покрышки на контейнерных площадках. Данный вид отходов не относится к твердым коммунальным и подлежит специальной утилизации.

- Автомобильные покрышки относятся к промышленным отходам. Резина естественным путем практически не разлагается, при этом выделяет большое количество вредных веществ в окружающую среду, - отметил генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

Он подчеркнул, что сжигать покрышки тоже запрещено. Сдавать отработанную резину необходимо компаниям, которые профессионально занимаются их утилизацией. Региональный оператор по обращению с ТКО занимается только транспортированием, обработкой (сортировкой) и захоронением только твердых коммунальных отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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