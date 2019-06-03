Бизнесмены Тюмени пообщаются с первым зампрокурора области и бизнес-омбудсменом

СЕГОДНЯ 09:07 2019-06-03T09:10:14+03:00

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4 июня в органах прокуратуры Тюменской области пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. На вопросы бизнесменов в Тюмени ответят первый заместитель прокурора региона Руфат Биктимеров и уполномоченный по защите прав предпринимателей Лариса Невидайло.

Пообщаться с представителями власти тюменские предприниматели смогут с 10 до 13 часов в прокуратуре области по ул. 50 лет Октября, 31, каб.301 в г. Тюмени. Помимо областного центра прием представителей бизнеса также будет проходить и в территориальных прокуратурах области, их адреса указаны на сайте прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что прокуроры ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения прав представителей бизнес-сообщества органами контроля (надзора), правоохранительными органами, заказчиками, несвоевременно оплачивающими выполненные работы по государственным и муниципальным контрактам и т.д.

По результатам рассмотрения обращений субъектов предпринимательства будут приняты незамедлительные меры по пресечению незаконных действий соответствующих органов с помощью всего арсенала мер прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU