2019-06-03T09:10:14+03:00
Экономика

Бизнесмены Тюмени пообщаются с первым зампрокурора области и бизнес-омбудсменом

Прием предпринимателей пройдет 4 июня с 9 до 18 часов
Марина Васильева
Поделиться:
Фото ombudsmanbiz72.ruФото ombudsmanbiz72.ru
Изменить размер текста:

4 июня в органах прокуратуры Тюменской области пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. На вопросы бизнесменов в Тюмени ответят первый заместитель прокурора региона Руфат Биктимеров и уполномоченный по защите прав предпринимателей Лариса Невидайло.

Пообщаться с представителями власти тюменские предприниматели смогут с 10 до 13 часов в прокуратуре области по ул. 50 лет Октября, 31, каб.301 в г. Тюмени. Помимо областного центра прием представителей бизнеса также будет проходить и в территориальных прокуратурах области, их адреса указаны на сайте прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что прокуроры ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения прав представителей бизнес-сообщества органами контроля (надзора), правоохранительными органами, заказчиками, несвоевременно оплачивающими выполненные работы по государственным и муниципальным контрактам и т.д.

По результатам рассмотрения обращений субъектов предпринимательства будут приняты незамедлительные меры по пресечению незаконных действий соответствующих органов с помощью всего арсенала мер прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцам напомнили что нельзя выбрасывать на контейнерные площадки
В Тюмени запретят поворот налево на опасном участке Московского тракта
Свыше ста пожаров произошло за неделю в Тюменской области
Более 4 тысяч человек хотят принять участие в форуме «Утро» в Тюмени
В Тюмени обсудят подготовку кадров для АПК
Известные кинематографисты научат тюменских подростков снимать фильмы
Более 4 тысяч школьников Тюмени займутся благоустройством города
Погода в Тюмени 3 июня: лето возвращается
В Тюменском районе отпраздновали Международный день соседей
В Тюмени планируют ставить кукольные спектакли для взрослых
В Абатском районе супружеская пара обчистила соседку
Бал выпускников физико-математической школы обещает быть нестандартным
«Тюменская ярмарка» нацелена на укрепление международных связей
Аттракционы на Цветном бульваре можно будет оплатить магнитной картой посетителя
В Ишиме жительница Алтайского края огрела стаканом новую подругу
На тюменской набережной появились Иванушка и Конёк-Горбунок
В Ялуторовске пьяный мужчина, вспомнив старые обиды, избил кочергой сожительницу