2019-06-03T07:59:30+03:00
Происшествия

Свыше ста пожаров произошло за неделю в Тюменской области

Из огня спасено три человека еще двое получили различные травмы
Марина Васильева
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Фото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской областиФото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской области
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В Тюменской области с наступлением теплой погоды сохраняется пожароопасная обстановка. Чаще всего причиной возникновения огня становятся загорания сухой травы, высохших прошлогодних листьев, всевозможного мусора.

Только за минувшую неделю по аналогичной причине произошло 76 пожаров, всего же зарегистрировано 114 возгораний. Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует жителям региона во избежание загорания имущества, содержать в чистоте территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек. Своевременно очищать ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора.

- Уборка прилегающей территории жилых строений на ширину не менее 4 метров существенно снижает этот риск. Весь собранный мусор необходимо своевременно вывозить в специально отведенные места. Опасно разводить костры на расстоянии менее 50 метров от жилых домов и хозяйственных построек, - напомнили в главном управлении МЧС России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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