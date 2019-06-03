Более 4 тысяч человек хотят принять участие в форуме «Утро» в Тюмени

СЕГОДНЯ 07:24 2019-06-03T07:25:49+03:00

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1 июня завершилась регистрация на форум «Утро-2019». Теперь потенциальных участников ждет региональный отбор, по итогам которого определят 1230 счастливчиков.

Всего же принять участие в работе площадки изъявили 4 081 человек. Это рекорд по количеству желающих поехать на форум за последние 5 лет, сообщают организаторы. Первая смена стартует уже 20 июня, ее участниками хотят стать 1 558 человек, вторая начнется 25 июня, на нее заявились 2 523 молодых людей.

Главной тематикой события станет креативный капитал. С участниками поговорят о развитии креативной экономики в округе, использовании инновационных подходов и способах креативного мышления. На площадках форума будут рассказывать о креативном подходе, который можно применить к любой отрасли.

Так, на «Утре» будут работать 12 площадок: Урал политический (522 заявок), городской (167 заявок), цифровой (167 заявок), экологичный (187 заявок), предприимчивый (293 заявок), международный (231 заявок), профсоюзный (239 заявок), медийный (425 заявок), творческий (1 113 заявок), трудовой (235 заявок), добровольческий (298 заявок) и патриотичный (204 заявок).

На образовательной программе форумчане послушают лекции от федеральных и региональных спикеров, пройдут мастер-классы и интерактивные программы. Среди экспертов представители Института креативного мышления ИКРА, корпоративного университета Сбербанка, РБК и других компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU