2019-06-03T07:04:53+03:00
Общество

В Тюмени обсудят подготовку кадров для АПК

В областном центре пройдет аграрный образовательный форум
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Завтра в Тюмени начнет работу Аграрный образовательный форум Тюменской области. Он пройдет на базе ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья.

На площадке встретятся руководители органов управления АПК муниципальных районов, представители отраслевой науки и преподаватели, а также руководители образовательных организаций Тюменской области.

Впервые в таком составе будут обсуждаться перспективы совместной работы по модернизации системы непрерывного аграрного образования региона. Участникам форума предстоит определить взаимодействие департамента АПК и департамента образования и науки Тюменской области, ГАУ Северного Зауралья и агроиндустрии.

В рамках форума планируется подписание трехстороннего Соглашения между департаментом агропромышленного комплекса региона, областным департаментом образования и науки и ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья о взаимодействии по реализации перспективного регионального образовательного проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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