2019-06-03T06:14:16+03:00
Общество

Более 4 тысяч школьников Тюмени займутся благоустройством города

В областном центре стартует «Трудовое лето – 2019»
Марина Васильева
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Фото пресс- службы администрации ТюмениФото пресс- службы администрации Тюмени
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Первый летний месяц символизирует не только начало каникул, но и открытие трудового сезона для школьников. В этом году страт «Трудовому лету-2019» в Тюмени будет дан 5 июня. Торжественное открытие состоится в 10.30 на Городской площади у здания администрации города Тюмени.

В этом году на благоустройство родного города выйдут 4200 ребят. Их ждут четыре смены, на первой из которых 1200 ребят из 25 трудовых отрядов города Тюмени будут делать наш город лучше. Участники бригад займутся не только благоустройством улиц и оформлением клумб, но и смогут попробовать себя в качестве помощника педагога-организатора, культорганизатора, делопроизводителя, почтальона, спортивного тренера и даже инспектора дорожного движения.

Как и прежде, рабочий день ребят будет длиться с 9.00 до 12.00, сообщили в мэрии. Заработная плата формируется из основной выплаты и материальной поддержки ГАУ ТО «Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района».

ИСТОЧНИК KP.RU

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