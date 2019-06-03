Погода в Тюмени 3 июня: лето возвращается

СЕГОДНЯ 05:06 2019-06-03T05:09:54+03:00

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Сегодня, 3 июня, на юге Тюменской области ожидается переменная облачность. Ночью возможен небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ближайшие сутки синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 13-18 м/с.

В Тюмени, 3 июня, температура воздуха утром составит +11,+21 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки +20,+25 градусов. Будет солнечно и без осадков. Ближайшие сутки синоптики прогнозинуют западный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

В народном календаре 3 июня почитается память равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. В народе Елену (Олёну) называли Леносейкой, так как это было время посева льна.

Предки отмечали, если в этот день погода будет ненастной, то и осень будет такой. Также по этому дню судили о начале зимы: "Если 3 июня дождь с градом, то 3 декабря - снег с крупой".

ИСТОЧНИК KP.RU