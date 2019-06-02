2019-06-02T09:18:50+03:00
Происшествия

В Ялуторовске пьяный мужчина, вспомнив старые обиды, избил кочергой сожительницу

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ялуторовске пьяный мужчина, вспомним старые обиды, избил кочергой сожительницуВ Ялуторовске пьяный мужчина, вспомним старые обиды, избил кочергой сожительницуФото: Татьяна Коркина
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В Ялуторовске возбуждено уголовное дело в отношении безработного, ранее неоднократно судимого, 48-летнего мужчины. Он подозревается в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, совершённом с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в полицию поступило сообщение из городской больницы. Медики рассказали, что в приёмное отделение к ним за помощью обратилась избитая местная жительница. Полицейские установили, что женщину избил её сожитель.

Конфликт между ними произошёл во время употребления спиртных напитков. Глава семейства вспомнил старые обиды, несколько раз ударил женщину, а потом схватился за металлическую кочергу, которой стал бить её по лицу и голове. На следующий день в гости к ним пришла племянница избитой женщины, которая помогла тётке добраться до больницы.

Теперь мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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