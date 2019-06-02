2019-06-02T11:19:10+03:00
Происшествия

В Ишиме жительница Алтайского края огрела стаканом новую подругу

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ишиме жительница Алтайского края огрела стаканом новую подругуВ Ишиме жительница Алтайского края огрела стаканом новую подругуФото: pixabay.com
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В Ишиме возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней жительницы Алтайского края, которая подозревается в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в городскую полицию из медучреждения поступила информация о том, что к ним обратилась женщина с телесными повреждениями. Пострадавшая рассказала, что вечером находилась в развлекательном центре, где познакомилась с подозреваемой. Во время употребления спиртных напитков женщины поругались, подозреваемая взяла стоявший на столе стакан и ударила им новую «подругу» по голове.

К счастью, девушке повезло: травма оказалась неопасной. А вот подозреваемая может сесть на два года в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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