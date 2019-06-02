В Абатском районе супружеская пара обчистила соседку

СЕГОДНЯ 16:07 2019-06-02T16:07:37+03:00

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В Абатском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершённой группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещении.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в отдел полиции №1 поступило заявление от 38-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что вернулась домой из магазина, а в бане не оказалось чугунного бака. Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух местных жителей.

Оказалось, что они – соседи потерпевшей, которые воспользовались отсутствием хозяйки и похитили чугунный бак. Похищенное семьи планировала использовать для своих целей, но воплотить в жизнь свой замысел им не удалось. Бак изъят и будет возвращён владелице, сумма ущерба составила 3,4 тысячи человек.

Теперь похитителям чугунного бака грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU