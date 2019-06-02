2019-06-02T16:07:37+03:00
Происшествия

В Абатском районе супружеская пара обчистила соседку

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Абатском районе супружеская пара обчистила соседкуВ Абатском районе супружеская пара обчистила соседкуФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Абатском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершённой группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещении.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в отдел полиции №1 поступило заявление от 38-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что вернулась домой из магазина, а в бане не оказалось чугунного бака. Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух местных жителей.

Оказалось, что они – соседи потерпевшей, которые воспользовались отсутствием хозяйки и похитили чугунный бак. Похищенное семьи планировала использовать для своих целей, но воплотить в жизнь свой замысел им не удалось. Бак изъят и будет возвращён владелице, сумма ущерба составила 3,4 тысячи человек.

Теперь похитителям чугунного бака грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени планируют ставить кукольные спектакли для взрослых
Бал выпускников физико-математической школы обещает быть нестандартным
«Тюменская ярмарка» нацелена на укрепление международных связей
Аттракционы на Цветном бульваре можно будет оплатить магнитной картой посетителя
В Ишиме жительница Алтайского края огрела стаканом новую подругу
На тюменской набережной появились Иванушка и Конёк-Горбунок
В Ялуторовске пьяный мужчина, вспомнив старые обиды, избил кочергой сожительницу
В ишимской детской поликлинике появилась инсталляция «Здравографика»
Александр Моор поздравил «Тюмень» с победой на чемпионате России по мини-футболу
Погода в Тюмени 2 июня: довольно тепло, но дождливо
Югорчане смогут проголосовать за кандидата на пост директора окружного департамента культуры
От тюменских выпускниц ждут заявок на титул «Королевы выпускного бала»
В Тюмени изменён маршрут велопарада
Пять автомобилей столкнулись на улице Щербакова в Тюмени
Оригинальный ремонт «ВАЗа» тюменцы приняли за ДТП с участием подростков
Минеральные воды Тюменской области лечат не хуже заграничных источников
Тюменца прямо в зале суда арестовали за долг по алиментам
В Ишиме пять писателей получат награду имени Петра Ершова
Новый корпус детского сада торжественно открыли в посёлке Боровский
Танцевальное шоу «Дорога домой» тюменцы могут увидеть, не выходя из дома
Тюменские вожатые стали финалистами конкурса «Лучший студенческий педагогический отряд»
Новому главе Тобольска в кафе отказали в ужине и кофе
Большой праздник детства начался в Тюмени
Трусики раз, трусики два… Тюменец нашёл в лесу логово маньяка
Сбербанк помогает детям начать карьеру
Погода в Тюмени 1 июня: пасмурно и дождь
Какие новые специальности предлагают абитуриентам тюменские вузы