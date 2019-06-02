2019-06-02T10:04:25+03:00
Звезды

На тюменской набережной появились Иванушка и Конёк-Горбунок

Новый стрит-арт украсил опору моста Челюскинцев
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Пресс-служба ТРО партии Единая РоссияФото: Пресс-служба ТРО партии Единая Россия
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Опору моста Челюскинцев на тюменской набережной украсил стрит-арт «Конёк-Горбунок», посвящённый знаменитой сказке Петра Ершова. Автором произведения стал тюменский художник, призёр стрит-арт фестиваля «Морфология улиц 2017» Андрей Егоров. На опоре моста граффитист изобразил персонажей сказки – самого Конька-Горбунка и Иванушку, размер арт-объекта составил 11 метров в длину и 4 в ширину.

По словам автора, он сам любит русские сказки, поэтому счастлив, что смог изобразить героев самой известной сибирской истории. В преддверии открытия граффити также прошёл семейный квест на тему «Конька-Горбунка», участниками которого стали 10 команд. Пять из них получили призы и подарки от организаторов.

Отметим, что организаторами квеста и создания нового арт-объекта выступили Тюменское отделение партии «Единая Россия», Общественная молодежная палата при Тюменской областной думе и новый мультицентр «Контора пароходства», который откроется этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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