2019-06-02T06:18:10+03:00
Спорт

Александр Моор поздравил «Тюмень» с победой на чемпионате России по мини-футболу

Наша команда обыграла московский "КПРФ" со счётом 3:2 [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор поздравил «Тюмень» с победой на чемпионате России по мини-футболуАлександр Моор поздравил «Тюмень» с победой на чемпионате России по мини-футболу
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«Тюмень» впервые в своей истории стала чемпионом России по мини-футболу. В четвёртом матче серии тюменская команда на своей площадке в основное время обыграла команду «КПРФ» из Москвы со счётом 3:2. Хет-трик в составе победителей оформил Артём Антошкин. В каждом тайме отличились и гости – Арсер Багиров и Янар Асадов.

С победой «Тюмень» поздравил и губернатор Тюменской области Александр Моор.

- Дорогие земляки, уважаемые футболисты! С победой нас! Три раза бронзовые, два раза - серебряные, и наконец - золотые! Это самый лучший подарок к 20-летию нашего футбольного клуба и к 75-летию Тюменской области. Мы долго этого ждали. Я предлагаю от всех наших земляков поблагодарить наших соперников – команду «КПРФ». Вы бились до последнего. Достойный финал, но побеждает сильнейший! Успехов Вам! – обратился к чемпионам и их соперникам глава региона.

Тюмень впервые стала чемпионом России по мини-футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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