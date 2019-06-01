Югорчане смогут проголосовать за кандидата на пост директора окружного департамента культуры

СЕГОДНЯ 19:21 2019-06-01T19:22:23+03:00

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В Югре отбирают кандидатов на пост директора департамента культуры автономного округа. Сегодня, 1 июня, в Ханты-Мансийске завершился очередной этапов отбора – теледебаты претендентов в эфире ОТРК «Югра». Следующим шагом станет голосование за них общественности.

Профессионализм кандидатов оценивался в новом формате – в режиме реального времени они выбирали испытание, которое им предстоит пройти, выбрав номер на экране. За одну минуту они должны были дать ответ на один из пяти вариантов вопросов. Либо это видеовопрос от человека культуры, либо вопрос от жителей региона, поступивший по прямой линии губернатора Югры, либо вопрос из социальных сетей. Еще два варианта вопросов - предложить кейс, то есть управленческие задачи, разработанные Региональным институтом управления, или ответить на вопрос от конкурентов, присутствующих тут же в студии.

Посмотреть прошедшие теледебаты можно в соцсетях, например, в группе группе правительства в «ВКонтакте». Проголосовать же за понравившегося кандидата можно до 16.00 2 июня, то есть в течение суток, сделав звонок на персональный номер, присвоенный каждому из претендентов. Что важно: проголосовать можно только один раз с одного номера. Это фиксируется системой автоматически и гарантирует полную прозрачность и отчетность процедуры голосования.

Номера кандидатов:

1. Арканова Инна Григорьевна 88003012824

2. Ворожищева Ксения Эдуардовна 88003013776

3. Двизов Алексей Николаевич 88003502630 *

4. Завьялов Роман Леонидович 88003021394

5. Иванов Игорь Петрович 88003021451

6. Кибкало Ирина Александровна 88003021497

7. Куликов Дмитрий Владимирович 88003022158

8. Латыпов Артур Альбертович 88003027561

9. Лыткина Любовь Геннадьевна 88003502607 *

10. Макеева Оксана Евгеньевна 88003027594

11. Остривной Василий Петрович 88003502654

12. Чернышев Константин Николаевич 88003502876

Итоги рейтингового голосования будут озвучены в понедельник, 3 июня - в выпуске программы «Новости» в 11 утра и в группе Правительства Югры ВК.

Напомним, ранее кандидаты проходили отбор на отраслевой конференции, их оценивали представителей профессионального сообщества из 22 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа. Практика подобного общественного отбора руководителей ведомств социального блока, а это должности руководителей профильных департаментов в сфере здравоохранения, образования, спорта, реализуется в регионе с 2013 года. Она позволяет услышать мнение общественности, профессионального сообщества по вопросам развития соответствующей отрасли при принятии итогового решения высшим должностным лицом региона – губернатором автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU