2019-06-01T18:42:16+03:00
Общество

В Тюмени изменён маршрут велопарада

Он пройдёт в день России
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени изменён маршрут велопарадаВ Тюмени изменён маршрут велопарадаФото: Татьяна Коркина
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Впереди тюменцев снова ожидает нерабочий день среди недели. 12 июня вместе со всей страной Тюмень празднует День России. На эту дату запланирован ряд мероприятий, в точ числе и спортивных. Одно из них велопарад и велофестиваль.

Как рассказал председатель велосипедного спорта Тюменской области, депутат Тюменской городской думы Юрий Баранчук, ранее запланированный маршрут велопарада был изменён из-за проведения ремонтных работ. Изначально планировалось, что маршрут пройдет по улицам областного центра до лесопарка «Затюменский».

В связи с проведением ремонтных работ и подключениями на сетях водоснабжения и водоотведения, а также с работами по реконструкции на улице Полевой принято решение о изменении маршрута велопарада, участники проедут по улицам Водопроводной, Республики, Перекопской, Ленина, Орджоникидзе и вернутся по Республики и Водопроводной.

После финиша они примут участие в конкурсах и мероприятиях велофестиваля. На Центральной площади будет установлен модульный памп-трек и организованы пять специальных площадок.

Добавим, что будут разыграны пять велосипедов и большое количество призов спортивной и туристической направленности – велокомпьютеры, велошлемы и другие аксессуары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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