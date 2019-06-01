В Тюмени изменён маршрут велопарада
Впереди тюменцев снова ожидает нерабочий день среди недели. 12 июня вместе со всей страной Тюмень празднует День России. На эту дату запланирован ряд мероприятий, в точ числе и спортивных. Одно из них велопарад и велофестиваль.
Как рассказал председатель велосипедного спорта Тюменской области, депутат Тюменской городской думы Юрий Баранчук, ранее запланированный маршрут велопарада был изменён из-за проведения ремонтных работ. Изначально планировалось, что маршрут пройдет по улицам областного центра до лесопарка «Затюменский».
В связи с проведением ремонтных работ и подключениями на сетях водоснабжения и водоотведения, а также с работами по реконструкции на улице Полевой принято решение о изменении маршрута велопарада, участники проедут по улицам Водопроводной, Республики, Перекопской, Ленина, Орджоникидзе и вернутся по Республики и Водопроводной.
После финиша они примут участие в конкурсах и мероприятиях велофестиваля. На Центральной площади будет установлен модульный памп-трек и организованы пять специальных площадок.
Добавим, что будут разыграны пять велосипедов и большое количество призов спортивной и туристической направленности – велокомпьютеры, велошлемы и другие аксессуары.
ИСТОЧНИК KP.RU