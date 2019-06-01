Пять автомобилей столкнулись на улице Щербакова в Тюмени
Сразу пять автомобилей столкнулись сегодня после полудня на улице Щербакова в Тюмени. Первой из «паровозика» оказалась маршрутка под номером № 34. Замыкает «хвост» внедорожник «Тойота». По свидетельствам очевидцев больше всех пострадал автомобиль «Нексия».
«Зарека. 5 машин, первая маршрутка 34, «Нексия» как гармошка собралась. Все живы» - сообщают подписчики тюменских пабликов. Известно, что серьёзных травм у пассажиров и водителей не оказалось.
Пять автомобилей столкнулись на улице Щербакова в Тюмени.
Как выше уже сообщалось, замыкает столкнувшуюся пятёрку внедорожник «Тойота», за ним со значительными повреждениями находилась «ДЭУ Нексия», далее хетчбек «Форд», «Тойота камри» и пассажирская «Газель».
Предварительная причина ДТП – несоблюдение дистанции. Дорога на это время перекрыта не была. На месте работают сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU