2019-06-01T17:10:03+03:00
Общество

Минеральные воды Тюменской области лечат не хуже заграничных источников

Ежегодно по бесплатным путевкам двухнедельные курсы лечения здесь проходят около трех тысяч человек
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Минеральные воды Тюменской области лечат не хуже заграничных источников. Фото с сайта goryachie-istochniki.ruМинеральные воды Тюменской области лечат не хуже заграничных источников. Фото с сайта goryachie-istochniki.ru
Изменить размер текста:

Бальнеологическое лечение в Тюменской области лучше, чем в Висбадене, Хайдусобосло и Абано-Терме. Вывод был сделан экспертами после изучения сравнительного анализа использующихся для лечения минеральных вод.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, при сравнении минеральной воды в центре «Красная гвоздика», поступающей из скважины глубиной 1267 метров, с водами знаменитых зарубежных термальных минеральных курортов выяснилось, что: солёность минеральной воды центра в два раза выше, чем на знаменитом бальнеологическом курорте Висбаден (Германия); йода содержится около 10 мкг/л - в 1,5 раза больше, чем на известном мировом бальнеологическом курорте Хайдусобосло (Венгрия), который называют «Меккой ревматиков»; брома в три раза больше, чем на мировом бальнеологическом курорте Абано-Терме (Италия).

Заметим, что минеральные воды с высокими качествами помогают оздоровлению старшего поколения тюменцев в областном санаторном центре "Красная гвоздика". Ежегодно по бесплатным путевкам двухнедельные курсы лечения здесь проходят около трех тысяч человек - ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пять автомобилей столкнулись на улице Щербакова в Тюмени
Оригинальный ремонт «ВАЗа» тюменцы приняли за ДТП с участием подростков
Тюменца прямо в зале суда арестовали за долг по алиментам
В Ишиме пять писателей получат награду имени Петра Ершова
Новый корпус детского сада торжественно открыли в посёлке Боровский
Танцевальное шоу «Дорога домой» тюменцы могут увидеть, не выходя из дома
Тюменские вожатые стали финалистами конкурса «Лучший студенческий педагогический отряд»
Новому главе Тобольска в кафе отказали в ужине и кофе
Большой праздник детства начался в Тюмени
Трусики раз, трусики два… Тюменец нашёл в лесу логово маньяка
Сбербанк помогает детям начать карьеру
Погода в Тюмени 1 июня: пасмурно и дождь
Какие новые специальности предлагают абитуриентам тюменские вузы