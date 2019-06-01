Минеральные воды Тюменской области лечат не хуже заграничных источников

СЕГОДНЯ 17:10 2019-06-01T17:10:03+03:00

Ежегодно по бесплатным путевкам двухнедельные курсы лечения здесь проходят около трех тысяч человек

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Бальнеологическое лечение в Тюменской области лучше, чем в Висбадене, Хайдусобосло и Абано-Терме. Вывод был сделан экспертами после изучения сравнительного анализа использующихся для лечения минеральных вод.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, при сравнении минеральной воды в центре «Красная гвоздика», поступающей из скважины глубиной 1267 метров, с водами знаменитых зарубежных термальных минеральных курортов выяснилось, что: солёность минеральной воды центра в два раза выше, чем на знаменитом бальнеологическом курорте Висбаден (Германия); йода содержится около 10 мкг/л - в 1,5 раза больше, чем на известном мировом бальнеологическом курорте Хайдусобосло (Венгрия), который называют «Меккой ревматиков»; брома в три раза больше, чем на мировом бальнеологическом курорте Абано-Терме (Италия).

Заметим, что минеральные воды с высокими качествами помогают оздоровлению старшего поколения тюменцев в областном санаторном центре "Красная гвоздика". Ежегодно по бесплатным путевкам двухнедельные курсы лечения здесь проходят около трех тысяч человек - ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU