Тюменца прямо в зале суда арестовали за долг по алиментам

СЕГОДНЯ 16:35 2019-06-01T16:35:16+03:00

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На 12 суток отправится в Винзили для отбывания ареста житель Тюмени из-за неумения договариваться с бывшей возлюбленной. Женщина не даёт тюменцу видеться с пятилетним сыном, в отместку отец перестал платить алименты. Вернее, не перестал, а платил по 1000 рублей.

Как сообщили в УФССП по Тюменской области, мужчина должен выплатить своему пятилетнему ребенку 70 000 рублей. Он вносил платежи по одной тысяче рублей с объяснением, что его бывшей подруге и этого хватит.

В рамках исполнительного производства судебные приставы-исполнители составили протокол об административном правонарушении и направили его на рассмотрение в суд. Мировой суд Ленинского района Тюмени назначил нарушителю наказание в виде ареста на 12 дней.

Задержание прошло прямо в здании суда, куда мужчина явился, чтобы судиться со своей бывшей женой. Он требует от матери своего пятилетнего ребенка, чтобы та позволяла проводить им совместное время, но там уже малыш сам отказывается от общения с отцом. Мужчину привлекли за несоизмеримость оплаты алиментов, судом вынесено постановление о принудительном приводе нарушителя, а приставы доставили его 31 мая в ИВС в посёлка Винзили для дальнейшего пребывания там на назначенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU