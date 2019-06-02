2019-06-02T04:24:36+03:00
Общество

Погода в Тюмени 2 июня: довольно тепло, но дождливо

Воздух прогреется до +20 тепла
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 2 июня: довольно тепло, но дождливоПогода в Тюмени 2 июня: довольно тепло, но дождливоФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 2 июня, ожидается облачность с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на западный, северо-западный 6-11 м/с, днем в отдельных районах порывы 13-18 м/с, температура ночью +6…+11…C, днем +19…+24…С.

По народному календарю 2 июня – день Тимофея Грядочника, в память благоверного князя Довмонта Псковского. «Грядочником» его назвали потому, что в этот день начинали сажать огурцы. На Руси даже говорили: «Пришёл Тимофей – сей огурцы скорей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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