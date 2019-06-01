Большой праздник детства начался в Тюмени

СЕГОДНЯ 09:42 2019-06-01T09:42:23+03:00

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Набережная Тюмени заполнилась семьями с детьми. Всюду слышаться смех, крики восторгов, и наблюдается движение. Каждый юный тюменец норовит выбрать себе занятие по душе. Детей развлекают аниматоры и актёры в костюмах ростовых кукол. Уютно пахнет едой, рядом вертятся чаны со сладкой ватой и даже свежий ветер не мешает отдыхать горожанам в первый день лета.

Через несколько минут состоится грандиозное спортивное мероприятие - «Зелёный марафон». Принять в нём участие могут дети всех возрастов. Даже самым маленьким организовали дистанцию под названием «весёлые пинетки». Малышам под ласковые одобрения родителей предстоит проползти свой первый спортивный марафон.

Сегодня, в День защиты детей, спортивные, развлекательные, познавательные мероприятия состоятся на всех площадках города. Ребят ждут квесты, мастер-классы, кинопоказы, игры, спортивные состязания, концерты и многое многое другое. Отметим, что шоу-программы готовятся и в микрорайонах города.

ИСТОЧНИК KP.RU