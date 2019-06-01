Трусики раз, трусики два… Тюменец нашёл в лесу логово маньяка
Сакральное любовное пристанище или место преступлений обнаружено в тюменском лесу. Об этом размышляют подписчики группы «ЧС Тюмень» в соцсети ВКонтакте. Автор не указал, где именно он снял эти кадры, но подписчики группы решили, что в тюменском лесу.
Пост сразу с четырьмя короткими видеосюжетами появился накануне и вызвал смех и спор среди подписчиков группы.
- Трусики раз, трусики два, платье, ещё платье, обувь, туфли, презервативы, ещё трусики, лифчик, снова лифчик, еще туфли и снова презервативы – комментирует видеозапись автор роликов. Мнение тюменцев по поводу увиденного разделилось надвое.
Тюменец обнаружил в лесу логово маньяка.
Одни считают, что повода для беспокойства вполне достаточно и следует обратиться в полицию:
«Ну ладно презервативы. Можно подумать ,что место такое куда ездят для ахов охов. Но обувь и платья. Это обратно без платья что-ли девка домой поехала или в одной туфле. Странно все это. В полицию бы обратились лучше. Все-таки много людей пропадает», «в полицию нужно сообщать, а не снимать на видео и выставлять» - обеспокоены горожане.
Другие не разделяют точку зрения комментаторов и называют их параноиками:
- Обычное место для утех. Раньше на поле за ТЭЦ-2 ездили, там подобный мусор валялся: и туфли, и трусы чего только не было. Также были подобные места за дачами Суходольными, там уже и шмотья побольше валялось, так как ходили туда видимо совсем асоциальные личности.
- Уже спокойно уединиться нельзя. Всегда были такие местечки для встречи влюблённых и просто интим-свидания среди молодёжи, которой пойти некуда, - выражают своё мнение тюменцы.
Отметим, что за короткое время ролики просмотрели более 28 тысяч пользователей соцсети и прокомментировали более ста человек.
Тюменец обнаружил логово "маньяка".
ИСТОЧНИК KP.RU