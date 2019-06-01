Трусики раз, трусики два… Тюменец нашёл в лесу логово маньяка

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-01T09:20:40+03:00

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Сакральное любовное пристанище или место преступлений обнаружено в тюменском лесу. Об этом размышляют подписчики группы «ЧС Тюмень» в соцсети ВКонтакте. Автор не указал, где именно он снял эти кадры, но подписчики группы решили, что в тюменском лесу.

Пост сразу с четырьмя короткими видеосюжетами появился накануне и вызвал смех и спор среди подписчиков группы.

- Трусики раз, трусики два, платье, ещё платье, обувь, туфли, презервативы, ещё трусики, лифчик, снова лифчик, еще туфли и снова презервативы – комментирует видеозапись автор роликов. Мнение тюменцев по поводу увиденного разделилось надвое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/712248" frameborder="0"></iframe> Тюменец обнаружил в лесу логово маньяка.

Одни считают, что повода для беспокойства вполне достаточно и следует обратиться в полицию:

«Ну ладно презервативы. Можно подумать ,что место такое куда ездят для ахов охов. Но обувь и платья. Это обратно без платья что-ли девка домой поехала или в одной туфле. Странно все это. В полицию бы обратились лучше. Все-таки много людей пропадает», «в полицию нужно сообщать, а не снимать на видео и выставлять» - обеспокоены горожане.

Другие не разделяют точку зрения комментаторов и называют их параноиками:

- Обычное место для утех. Раньше на поле за ТЭЦ-2 ездили, там подобный мусор валялся: и туфли, и трусы чего только не было. Также были подобные места за дачами Суходольными, там уже и шмотья побольше валялось, так как ходили туда видимо совсем асоциальные личности.

- Уже спокойно уединиться нельзя. Всегда были такие местечки для встречи влюблённых и просто интим-свидания среди молодёжи, которой пойти некуда, - выражают своё мнение тюменцы.

Отметим, что за короткое время ролики просмотрели более 28 тысяч пользователей соцсети и прокомментировали более ста человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/712247" frameborder="0"></iframe> Тюменец обнаружил логово "маньяка".

ИСТОЧНИК KP.RU