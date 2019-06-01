Сбербанк помогает детям начать карьеру

СЕГОДНЯ 08:11 2019-06-01T08:11:42+03:00

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35 ведущих музеев по всей России откроют свои двери для участников специального проекта Сбербанка, приуроченного ко Дню защиты детей. Вместе с благотворительным фондом «Бюро Добрых Дел» у пользователей сайта появится шанс совместить помощь детям и возможность провести время с пользой для себя. Для того, чтобы получить промокод на посещение одного из музеев в 24 городах страны достаточно сделать пожертвование в размере не менее 500 рублей.

Собранные средства будут направлены на обеспечение профориентации и педагогического наставничества для подопечных фонда. В попечении фонда находятся 110 подростков из детских домов Костромской области, Саратовской, Астраханской областей — в основном учащиеся 9 класса, которые зачастую лишены возможности получить профессию своей мечты.

Воспитанники детских домов создали рисунки с изображением желаемой профессии, а Сбербанк разместил их на сайте платформы «Сбербанк Вместе». Там же будут и видео-интервью с детьми. Каждый желающий сможет ознакомиться с галереей рисунков и перевести пожертвование

По итогам первого дня работы программы, которая стартовала 31 мая, пользователи сайта уже собрали средства на обучение уже 30 детей. Среди них подростки, которые в ближайшие дни пройдут курсы бухгалтерского учета, программирования, кулинарии, финансовой грамотности.

Сбербанк всегда придает большое значение социально значимым проектам. Один из приоритетов в этом направление предоставление возможностей для получения образования. Среди ключевых проектов банка в сфере образования Школа 21, Академия Искусственного Интеллекта, хакатоны для школьников, совместные программы с ведущими вузами страны.

ИСТОЧНИК KP.RU