Погода в Тюмени 1 июня: пасмурно и дождь

СЕГОДНЯ 07:36 2019-06-01T07:36:38+03:00

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В первый день лета, 1 июня, в Тюмени с утра небо будет затянуто облаками. Ожидается небольшой дождь. Ближе к вечеру выглянет солнце. Ветер северный, северо-западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16, +19 градусов.

В Тюменской области облачно, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду, температура +18,+23 градусов.

В народном календаре сегодня день Ивана Долгого. Согласно приметам, если первые два дня июня льет дождь - весь месяц сухой. Идет дождь - несет рожь. На Ивана Долгого продолжают сажать огурцы. Идет дождь - несет рожь. Если первые два дня июня льет дождь - весь месяц сухой.

ИСТОЧНИК KP.RU