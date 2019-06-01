Какие новые специальности предлагают абитуриентам тюменские вузы

СЕГОДНЯ 07:29 2019-06-01T07:29:46+03:00

Изменить размер текста: A A

У выпускников школ впереди одна из самых ответственных задач – выбор будущей профессии. Тюменские вузы уже готовы к приему документов. Абитуриентам они готовы предложить не только хорошо знакомые специальности, но и совершенно новые.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень», в Тюменском индустриальном университете открываются два новых направления бакалавриата – «Ландшафтная архитектура» и «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере». Изменения коснутся и формата обучения: появятся индивидуальные образовательные траектории.

У абитуриентов, которые поступят на транспортные направления, будет уникальная возможность в рамках выбирать себе дисциплины, модули в их рамках, а также преподавателей этих предметов. В ТюмГУ тоже готовы предложить поступающим новые специальности. Так, в бакалавриате появится направление «Зарубежное регионоведение», в магистратуре - программа на английском языке «Математическая биология и биоинформатика», в Финансово-экономическом институте стартуют две новые магистерские программы – «Цифровая экономика» и «Смарт-маркетинг: международное развитие бизнеса», в СоцГуме - магистратура «Историческая урбанистика», а в Институте психологии и педагогики – "Практическая педагогика".

В вузе все первокурсники начнут учиться по индивидуальным образовательным траекториям в рамках новой образовательной модели ТюмГУ.В Тюменском медицинском университете помимо классических специальностей абитуриентам предлагают рассмотреть и такие новые направления, как «Подготовка специалистов по школьной медицине» и «Подготовка специалистов по медицинскому туризму». Последнее включает дисциплины: менеджмент, управление, коммуникации.

Специалисты будут изучать особенности здравоохранения: специфику деятельности медицинской организации, особенности пациентов, логистику оказания медицинской помощи и другое. А по направлению «Экономика и управление в здравоохранении» впервые стартует программа на английском языке для иностранных обучающихся.

ИСТОЧНИК KP.RU