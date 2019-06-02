2019-06-02T18:23:37+03:00
Общество

В Тюменском районе отпраздновали Международный день соседей

Мероприятия прошли на территории всего района
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменском районе отпраздновали Международный день соседейВ Тюменском районе отпраздновали Международный день соседейФото: pixabay.com
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В Тюменском районе отпраздновали новый, но уже полюбившийся всем, Международный день соседей. Как сообщает «Мегатюмень», праздник прошёл уже в пятый раз: если раньше его отмечали на территории Винзилей, Боровского, Каскары и Онохино, то сегодня его празднуют практически во всех населённых пунктах района.

К примеру, в с. Онохино праздник добрососедства прошёл с ярмаркой-продажей сувениров местных мастериц, концертом, кулинарным конкурсом на лучшую выпечку, спортивными состязаниями и посиделками по игре в лото.

В Богандинском праздник прошёл во дворе домов по ул. Рабочей и Юбилейной. В 2018 году здесь благоустроили территории сразу 12 домов, появились игровые площадки и хорошее освещение. В День соседей здесь развернулись: выставка-презентация, мастер-классы от рукодельниц двора «Удивительное рядом», «Семечек стакан» и книжная подборка для буккроссинга «Читающий двор». Не обошлось и без концерта с чаепитием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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