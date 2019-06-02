2019-06-02T17:11:53+03:00
Звезды

В Тюмени планируют ставить кукольные спектакли для взрослых

В 2020 году появится экспериментальная площадка
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени планируют ставить кукольные спектакли для взрослыхВ Тюмени планируют ставить кукольные спектакли для взрослыхФото: Татьяна Коркина
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В Тюменском театре кукол в 2020 году откроется экспериментальная сцена для привлечения взрослых зрителей. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на директора театра Василия Пустыльникова, в следующем году кукольный театр войдёт в стадию капитального ремонта. Экспериментальная площадка, возможно, появится в производственном помещении, где и будут ставить кукольные спектакли для взрослых.

Режиссёр театра Наталья Явныч и директор Василий Пустыльников отмечают, что у тюменских театралов выработался стереотип, что кукольный театр – для детей.

- В мае тюменские кукольники после семилетнего перерыва вернули в репертуар театра спектакль «Маленький принц», открыв проект «Сказки для взрослых». В 70-х годах взрослые спектакли были востребованы, когда не было ни Интернета, ни видеосалонов. В свое время я попытался поднять это направление, но не получилось. Сегодня у нас новая волна. Надеюсь, она будет удачной, - отметил Василий Пустыльников.

По задумке творческого коллектива, зал экспериментальной сцены будет вмещать до ста человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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