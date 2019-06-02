Бал выпускников физико-математической школы обещает быть нестандартным

СЕГОДНЯ 15:16 2019-06-02T15:16:20+03:00

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Члены общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области обсудили систему работы с одарёнными детьми и способы их выявления на разных ступенях образования. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на члена общественного совета, проректора ТОГИРРО Марину Кускову, одно из важнейших направлений для выявления талантов и для профориентации школьников – профильные классы.

К примеру, областная физико-математическая школа применяет нестандартный подход к развитию талантов в Тюменской области. Всего за несколько лет ФМШ стала известной не только в России, но и далеко за её пределами. Каждый год её ученики успешно выступают на всероссийском и международном уровнях. Кроме того, по словам директора ФМШ Натальи Фомичевой, в этом году школу окончили первые выпускники и их выпускной бал обещает быть нестандартным. В другой школе №22 с этого года заработал проект индустриальных классов.

Опыт обеих школ предложили масштабировать, чтобы обеспечить профориентацию всем одарённым детям и стимулировать проектную и научно-исследовательскую деятельность. По мнению общественников, эффективные практики нужно применять на уровнях дошкольного и школьного образования, чтобы способствовать развитию индивидуальных образовательных траекторий.

ИСТОЧНИК KP.RU