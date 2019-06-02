«Тюменская ярмарка» нацелена на укрепление международных связей

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-02T13:46:00+03:00

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Выставочный зал «Тюменская ярмарка» на ближайшие годы сделала ставку на укрепление международных связей и расширение сотрудничества с российскими регионами. По словам генерального директора «Тюменской ярмарки» Михаила Брудкова, первостепенная задача – сохранить и развить контакты со странами ближнего зарубежья, Китаем и Южной Кореей, а также приумножить их за счёт европейских предпринимателей.

- Тюменская область одна из самых привлекательных в стране с точки зрения инвестиций и продаж, поэтому со своей стороны предпринимаем шаги, чтобы усилить эту составляющую, - отметил Михаил Брудков.

Участниками «Тюменской ярмарки» в разные годы становились представители 70-ти российских регионов. В настоящее время прорабатывается вопрос организации всероссийской ярмарки франшиз для предпринимателей, которых в Интернете – огромное количество. Тем не менее, по мнению Михаила, правильный выбор невозможно сделать без живого общения.

- Это мероприятие может стать уникальным на территории Тюменской области, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU