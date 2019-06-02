2019-06-02T12:23:30+03:00
Общество

Аттракционы на Цветном бульваре можно будет оплатить магнитной картой посетителя

Они вводятся с 1 июля 2019
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Аттракционы на Цветном бульваре можно будет оплатить магнитной картой посетителяАттракционы на Цветном бульваре можно будет оплатить магнитной картой посетителяФото: Татьяна Коркина
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С 1 июля на Цветном бульваре города Тюмени введут магнитные карты посетителя. Отныне, чтобы посетить аттракционы, нужно будет купить такую карточку на кассе и внести на неё любую денежную сумму. Плюсом на карте будет её залоговая стоимость в размере 50 рублей. Карта прикладывается к считывающему устройству у нужного вам аттракциона и с её баланса автоматически списывается стоимость билета (или нескольких, если вы платите за несколько человек сразу).

По словам специалиста общего отдела городского парка культуры и отдыха Тюмени Надежды Угрениновой, новая карта – многоразовая и пополняемая, которой можно пользоваться в течение нескольких лет. Главный плюс – деньги на карте не теряются и не сгорают, а пополнить её можно в кассе «Городского парка».

- На нее можно внести любую сумму и даже вручить ее в качестве подарка близкому человеку. Кстати, вернуть карту в кассу парка можно в любое время, при этом вам будут возвращены не только деньги, внесенные на ее счет, но и ее залоговая стоимость, - отметила Надежда.

Благодаря новой системе оплаты очередей на кассах станет в разы меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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