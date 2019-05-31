2019-05-31T15:57:34+03:00
Общество

Почти каждый второй звонок на тюменский телефон службы «112» - ложный

Граждан призывают ответственнее относиться к системе экстренных вызовов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Почти каждый второй звонок на тюменский телефон службы «112» - ложный. В службе отмечают, что зачастую этот важный номер становится инструментом баловства или случайного вызова. С января 2019 года здесь принято 337 тысяч вызовов и в 46% оказалось, что людям не нужна экстренная помощь.

Оператор системы-112 по каждому вызову обязан совершить в ответ не менее трех попыток дозвона до абонента и убедится, что он не нуждается в экстренной помощи. В большинстве случаев абоненты, услышав приветственное голосовое меню системы-112 или представление оператора-112, кладут трубку поняв, что они ошиблись номером. Ложные звонки отвлекают оператора и занимают телефонные линии, в то время, когда кому-то действительно нужно вызвать пожарных, спасателей или медиков.

Если ошибочно набран номер 112 не стоит вешать трубку, необходимо дождаться ответа оператора и сообщить, что номер набран случайно.

Чтобы не позвонить в систему-112 случайно нужно заблокировать клавиатуру или экран телефона, проверить настройки телефона на предмет запрограммированного вызова экстренных оперативных служб, не давать детям телефон для игр и объяснить им в каких случаях можно звонить по номеру «112». За ложный вызов спецслужб возможно применение наказания в виде административной ответственности и даже уголовной ответственности.

Напомним, что связаться с оператором системы-112 можно:

- С мобильного телефона (с сим-картой или без);

- С городского телефона (если поставщик услуги ПАО Ростелеком)

- Посредством SMS сообщения;

- С терминала ЭРА-ГЛОНАСС в транспортном средстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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