Трудовое лето у подростков Тюмени начнется 5 июня

СЕГОДНЯ 14:28 2019-05-31T14:40:21+03:00

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«Трудовое лето – 2019» у подростков Тюмени стартует 5 июня. По традиции торжественное открытие состоится в 10.30 на Городской площади у здания администрации Тюмени.

Рабочий сезон будет посвящен 75-й годовщине образования Тюменской области и 20-летию трудовым отрядам. 5 июля 1999 года на улицы Тюмени вышли первые «Отряды мэра», символом которых стал муравей.

Нынешним летом на процветание города будут трудиться 4200 ребят. В первую смену 1200 ребят в 25 трудовых отрядах займутся не только благоустройством улиц и оформлением клумб, но и смогут попробовать себя в качестве помощника педагога-организатора, культорганизатора, делопроизводителя, почтальона, спортивного тренера, инспектора дорожного движения, корреспондента и в других профессиях.

Рабочий день ребят составит три часа - с 9.00 до 12.00 часов. Заработная плата формируется из основной выплаты и материальной поддержки Центра занятости населения.

ИСТОЧНИК KP.RU