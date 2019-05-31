Парк на Иртыше: в Тобольске задумались о создании живописной зоны отдыха

СЕГОДНЯ 14:00 2019-05-31T14:03:20+03:00

Новый проект обещает быть не только красивым, но и многофункциональным

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Парк отдыха у реки Иртыш будет создан в Тобольске. Такая идея есть у властей города и губернатора Тюменской области. Его концепция обязательно будет обсуждаться с жителями Тобольска. Перспективы разработки проекта парка отдыха «Центральный» обсудили губернатор Александр Моор и глава Тобольска Максим Афанасьев.

- По опыту областной столицы мы понимаем, что город должен стоять не у реки, а на реке. Тобольску нужен выход к Иртышу. Есть очень красивый лес, просто фантастическое место! Необходимо обсудить с тоболяками концепцию создания парка, в котором люди могли бы гулять, любоваться прекрасными видами, кататься на лыжах и велосипедах, активно отдыхать всей семьей, – поделился планами глава региона во время своей рабочей поездки в город.

Работы пройдут в рамках программы «Тобольск-2020», она включает более 40 социальных объектов. В том числе школа и детский сад, центр зимних видов спорта у стадиона «Тобол» и дополнительный крытый каток возле спорткомплекса «Кристалл».

- Поддержка губернатора подпитывает энергией и настраивает на большие дела, - отметил Максим Афанасьев. - В городе реализуются комплексные программы благоустройства города, в том числе дворовых территорий. В ближайшее время планы работ предстоит обсудить вместе с горожанами.

ИСТОЧНИК KP.RU