2019-05-31T13:37:49+03:00
Авто

На улице Холодильной в Тюмени запретят остановку транспорта вдоль проезжей части

Ограничения начнут действовать с 20 июня
Маргарита КАЛИНКИНА
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Автомобилистам Тюмени запретят останавливаться на улице ХолодильнойАвтомобилистам Тюмени запретят останавливаться на улице ХолодильнойФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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На улице Холодильной в Тюмени частично запретят остановку транспорта. С 20 июня нельзя будет тормозить и парковаться вдоль проезжей части на участке от перекрестка с улицей Малыгина до перекрестка с улицей 50 лет ВЛКСМ. Остановки здесь разрешены только в специально отведенных местах, обозначенных дорожными знаками 6.4 «Парковка».

Решение принято для повышения уровня безопасности дорожного движения. Места, запрещающие остановку/стоянку, с 20 июня будут обозначены дополнительными дорожными знаками 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

Автомобилистов просят принять информацию к сведению, обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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