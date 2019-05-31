2019-05-31T12:52:53+03:00
Общество

Для тюменских студентов временных вакансий за год стало на треть больше

Средняя зарплата для соискателей без опыта составляет 28 тысяч рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменские работодатели стали охотнее нанимать студентовТюменские работодатели стали охотнее нанимать студентовФото: Ольга Крыльцова
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Средняя зарплата на временные работы для студентов Тюмени за год выросла на 16%. С наступлением лета спрос на такой заработок резко возрастает, увеличивается и количество предложений.

Эксперты Авито проанализировали рынок и выяснили, что в Тюмени работодатели с гораздо большим энтузиазмом, чем годом ранее, ждут соискателей без опыта, число таких вакансий выросло на 33,9%. При этом средняя зарплата достигла 28 058 рублей в месяц (+15,9% по сравнению с прошлым годом).

Помимо традиционных «студенческих профессий» в сферах торговли и обслуживания, есть ряд позиций, на которых требования к соискателям ниже – а, значит, у студента больше возможностей заработать, пусть сами вакансии и могут казаться им не такими престижными.

Чаще всего студенты трудятся в сферах обслуживания и торговли. Но есть вакансии, связаные с физическим трудом, например грузчики. На эту специальность приходится 11,7% вакансий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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