Для тюменских студентов временных вакансий за год стало на треть больше
Средняя зарплата на временные работы для студентов Тюмени за год выросла на 16%. С наступлением лета спрос на такой заработок резко возрастает, увеличивается и количество предложений.
Эксперты Авито проанализировали рынок и выяснили, что в Тюмени работодатели с гораздо большим энтузиазмом, чем годом ранее, ждут соискателей без опыта, число таких вакансий выросло на 33,9%. При этом средняя зарплата достигла 28 058 рублей в месяц (+15,9% по сравнению с прошлым годом).
Помимо традиционных «студенческих профессий» в сферах торговли и обслуживания, есть ряд позиций, на которых требования к соискателям ниже – а, значит, у студента больше возможностей заработать, пусть сами вакансии и могут казаться им не такими престижными.
Чаще всего студенты трудятся в сферах обслуживания и торговли. Но есть вакансии, связаные с физическим трудом, например грузчики. На эту специальность приходится 11,7% вакансий.
ИСТОЧНИК KP.RU