2019-05-31T12:01:32+03:00
Экономика

В Тюмени продолжается спартакиада нефтяников

Сотрудники компании «Тюменнефтегаз» принимают участие во всех видах спорта
Поделиться:
В Тюмени продолжается спартакиада нефтяниковВ Тюмени продолжается спартакиада нефтяников
Изменить размер текста:

В областной столице продолжается зональная Спартакиада «Роснефти». В числе 400 участников борются и представители «Тюменнефтегаза», одной из дочерних предприятий компании. Итоги первого соревновательного дня уже подвели. Тюменцы не только показали неплохой результат, но и улучшили свои достижения по сравнении с прошлогодними соревнованиями.

- В нашей компании развитию спорта уделяется большое внимание. Стремление сотрудников заниматься физической культурой всегда поддерживаются, будь то бег, бильярд, теннис или футбол. Учитывая то, что для нас это только пятая Спартакиада, все победы у нас впереди, - подчеркнул руководитель команды Вячеслав Гордеев. -Команду «Тюменнефтегаза» представляли 39 спортсменов-любителей, каждый из которых придерживается активного образа жизни и любит в свободное от работы время заняться любимыми видами спорта.

Основное условие для участия в Спартакиаде – быть любителем, а не профессионалом. Поэтому, чтобы охватить наибольшее количество спортивных увлечений, в программу состязаний вошли соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, гиревому спорту, толканию ядра, шахматам, перетягиванию каната, легкоатлетической эстафете. Руководители предприятий мерялись силами в игре в бильярд и боулинг, причем в последней стали вторыми.

Спартакиада завершится 1 июня. Три команды получат путевку в финал соревнований, которые пройдут в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В лесах Тюменской области зафиксировано уже более ста пожаров
Где в Тюмени можно купить самые дешевые продукты
Пляж Ишима готовят к купальному сезону
Клиенты МегаФона стали скачивать почти на треть больше интернет-трафика
В Тобольске до конца года возведут еще один крытый ледовый корт
Кредиты для бизнеса под 8,5% годовых
Врачи помогают тюменцам бросить курить
Работница почты в Уватском районе присвоила себе более 100 тысяч рублей
Тюменские отцы 1 июня выйдут на федеральную трассу
Суд наказал тюменца за татуировку на руке
Жителей Тюмени приглашают на вторую дизайн-сессию «Будущее Гилевской рощи»
Погода 31 мая в Тюмени: тепло, но дождик
Тюменская область поделится опытом реализации национальных проектов в сфере цифровизации
Тюменец из ревности избил односельчанина граблями по голове
Пропавших кошек или собак тюменцы смогут найти через Яндекс
Роковое ДТП: в Тюменской области 12-летняя девочка пострадала от безрассудства водителя
Клиника Сибирская выплатит тюменским клиентам более четырех миллионов рублей
Заняла 200 тысяч и не отдает: тюменец заподозрил свою возлюбленную в мошенничестве
Детскую областную клиническую больницу в Тюмени начнут строить в 2020 году
Миллион слов благодарности: тюменка поблагодарила полицейских за найденный "Ягуар"
Тюменская детская железная дорога 1 июня откроет юбилейный, пятидесятый сезон
Представитель генпрокуратуры России проведет в Тюмени личный прием граждан