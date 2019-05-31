В Тюмени продолжается спартакиада нефтяников

СЕГОДНЯ 11:57 2019-05-31T12:01:32+03:00

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В областной столице продолжается зональная Спартакиада «Роснефти». В числе 400 участников борются и представители «Тюменнефтегаза», одной из дочерних предприятий компании. Итоги первого соревновательного дня уже подвели. Тюменцы не только показали неплохой результат, но и улучшили свои достижения по сравнении с прошлогодними соревнованиями.

- В нашей компании развитию спорта уделяется большое внимание. Стремление сотрудников заниматься физической культурой всегда поддерживаются, будь то бег, бильярд, теннис или футбол. Учитывая то, что для нас это только пятая Спартакиада, все победы у нас впереди, - подчеркнул руководитель команды Вячеслав Гордеев. -Команду «Тюменнефтегаза» представляли 39 спортсменов-любителей, каждый из которых придерживается активного образа жизни и любит в свободное от работы время заняться любимыми видами спорта.

Основное условие для участия в Спартакиаде – быть любителем, а не профессионалом. Поэтому, чтобы охватить наибольшее количество спортивных увлечений, в программу состязаний вошли соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, гиревому спорту, толканию ядра, шахматам, перетягиванию каната, легкоатлетической эстафете. Руководители предприятий мерялись силами в игре в бильярд и боулинг, причем в последней стали вторыми.

Спартакиада завершится 1 июня. Три команды получат путевку в финал соревнований, которые пройдут в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU