В лесах Тюменской области зафиксировано уже более ста пожаров

СЕГОДНЯ 11:38 2019-05-31T11:46:42+03:00

Практические все они потушены в первые сутки с момента возгорания

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С начала пожароопасного сезона в Тюменской области уже потушено 105 лесных пожаров. Оперативность тушения составила 91 процент.

За лесами региона ведется наземное и авиационное патрулирование, мониторинг ведется также с использованием системы ИСДМ-Рослесхоз, проверка зафиксированных термоточек проходит ежедневно с выездом на местность.

Напомним, что в связи с действием противопожарного режима гражданам запрещено ходить в лес и разводить костры. Зеленые зоны постоянно контролируют и нарушителей привлекают к ответственности. Уже составлено 105 административных за нарушение правил пожарной безопасности приведшее к пожару, еще 88 дел находятся в работе, сообщили в областном департаменте лесного комплекса.

Жителей региона, заметивших возгорание в лесу, просят незамедлительно сообщать по телефону 8-800-100-94-00. Своевременный звонок может помочь остановить природный пожар на ранней стадии, а значит – спасти лес и его обитателей, а может быть – и человеческие жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU