2019-05-31T10:21:03+03:00
Общество

Пляж Ишима готовят к купальному сезону

Открыть его планируется сразу после половодья
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Ишиме после половодья заработает городской пляж. Фото администрации ИшимаВ Ишиме после половодья заработает городской пляж. Фото администрации Ишима
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Пляж к купальному сезону готовят в Ишиме. Он будет открыт на ул. Береговой сразу после спада воды в реке Ишим. Специалисты проведут обследование акватории, огородят опасную зону, завезут песок, проведут анализ проб воды.

Уже проведено обучение спасателей, которые будут дежурить в зоне отдыха. Специально для этого на пляже организуют специальный пост. Также предусмотрена уборка всей территории от мусора, а тротуары и лестничные марши будут регулярно подметать, сообщили в администрации Ишима. Также предусмотрена на газонах противоклещевая обработка, выкашивание травы и полив зеленых насаждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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