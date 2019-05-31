Пляж Ишима готовят к купальному сезону
Открыть его планируется сразу после половодья
В Ишиме после половодья заработает городской пляж. Фото администрации Ишима
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Пляж к купальному сезону готовят в Ишиме. Он будет открыт на ул. Береговой сразу после спада воды в реке Ишим. Специалисты проведут обследование акватории, огородят опасную зону, завезут песок, проведут анализ проб воды.
Уже проведено обучение спасателей, которые будут дежурить в зоне отдыха. Специально для этого на пляже организуют специальный пост. Также предусмотрена уборка всей территории от мусора, а тротуары и лестничные марши будут регулярно подметать, сообщили в администрации Ишима. Также предусмотрена на газонах противоклещевая обработка, выкашивание травы и полив зеленых насаждений.
ИСТОЧНИК KP.RU