2019-05-31T09:36:56+03:00
Общество

В Тобольске до конца года возведут еще один крытый ледовый корт

На новой арене площадью 1800 кв м можно будет заниматься круглый год
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тобольске растет количество любителей ледовых видов спортаВ Тобольске растет количество любителей ледовых видов спортаФото: Ольга Крыльцова
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Дополнительный крытый ледовый корт спорткомплекса «Кристалл» появится к концу 2019 года в Тобольске. Его планируется открыть к новогодним каникулам. Занятия в нем будут проходить круглый год.

Новый корт будет соединён тёплым переходом с действующим ледовым кортом. На ледовой арене площадью 1800 кв.м. можно будет играть в хоккей, заниматься фигурным катанием и конькобежным спортом. Также в здании предусмотрены четыре раздевалки на 25 человек каждая, в том числе две из них оборудованы для маломобильных групп населения.

Необходимость в дополнительной ледовой площадке в городе очень большая. График работы действующего корта «Кристалла» расписан с шести утра до полуночи, иногда проходят сдвоенные тренировки. Для массового катания населения практически времени не остается. Сейчас более 500 юных тоболяков занимаются хоккеем и фигурным катанием. Хоккейная команда «Ангел Сибири» успешно выступает на всероссийских соревнованиях. Многие горожане хотят заниматься профессионально и проводить досуг на коньках.

Дополнительный корт будет возведен в рамках программы правительства Тюменской области и городской администрации по развитию инфраструктуры при поддержке СИБУРа. В рамках этой программы на стадии проектирования находятся два крупных объекта в 7 «а» микрорайоне: спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и центр гимнастики. Строительство ещё одного бассейна, на этот раз в 15 мкр началось месяц назад. Бассейн на шесть дорожек длиной 25 метров, оснащённый спортивными залами, будет открыт летом 2020 года.

В сентябре 2018 на улице Большая Сибирская открыт новый спортивный комплекс «ИРТЫШ» с площадками для занятий игровыми видами спорта, настольным теннисом, гиревым спортом, тяжёлой атлетикой, фитнессом. На территории комплекса функционируют уличные площадки под игровые виды спорта и шахматная школа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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