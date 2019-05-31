2019-05-31T09:46:41+03:00
Общество

Клиенты МегаФона стали скачивать почти на треть больше интернет-трафика

Пользователи активнее смотрят кино и слушают музыку
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Фото пресс-службы Тюменского регионального отделения Уральского филиала ПАО «МегаФон»Фото пресс-службы Тюменского регионального отделения Уральского филиала ПАО «МегаФон»
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В I квартале 2019 года каждый клиент МегаФона в среднем использовал 10,7 гигабайт интернет-трафика, или на 27,6% больше, чем годом ранее. Это следует из итогов финансовой и производственной деятельности компании за первые три месяца года.

На рост повлиял интерес к интернет-сервисам: пользователи активнее смотрят кино, слушают музыку и больше времени проводят в интернете. Развитие популярных продуктов и обновление тарифной линейки «Включайся!», маркетинговые инициативы, такие как «Купи один смартфон Samsung, получи другой бесплатно», «Гигатека» и иные предложения, направленные на рост подключений к тарифу «Включайся!» и различным сервисам передачи данных, также способствовали росту интернета и, соответственно, выручки от оказания данных услуг.

В рамках цифровой стратегии МегаФона все более значимым фактором роста становится выручка от предоставления цифровых сервисов, включая решения в сфере дополнительных услуг (МегаФон.ТВ, игры, музыка, прочие контент-услуги, финансовые мобильные сервисы), конвергентные и ИТ-услуги, «Безопасный город» и «Умный город». В результате цифровая выручка за I квартал 2019 года выросла на 50,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка МегаФона выросла на 4,8% по сравнению с I кварталом прошлого года, достигнув 80,1 миллиарда рублей, при этом сервисная выручка увеличилась на 2,7% и составила 72,8 миллиардов рублей. Рост поддержан значительными темпами роста дохода от мобильной передачи данных, который увеличился на 8,1% и составил 25,1 миллиардов рублей. Таким образом, выручка от мобильной передачи данных остается основным драйвером годовых темпов роста.

Доход от продажи оборудования и аксессуаров в I квартале 2019 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,362 миллиардов рублей, благодаря оптимизации розничной сети, а также росту продаж новых моделей смартфонов Samsung и Apple.

Показатель OIBDA, включая положительный эффект от перехода на новый стандарт учета аренды МСФО 16, увеличился на 15,2% по сравнению с прошлым годом, до 35,2 миллиардов рублей. Без учета влияния МСФО 16 показатель OIBDA составил 30,2 миллиардов рублей.

Крупным инфраструктурным проектом в I квартале стал запуск масштабных сетей NB-IoT в Свердловской области и Хабаровском крае для продвижения интернета вещей в России. Сеть для «машин» поможет развитию современных решений и эффективных процессов на производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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