2019-05-31T09:19:34+03:00
Экономика

Кредиты для бизнеса под 8,5% годовых

Некоторые ведущие компании Тюмени уже получили финансирование под выгодную ставку
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Фото пресс-службы КБ «СТРОЙЛЕСБАНК»Фото пресс-службы КБ «СТРОЙЛЕСБАНК»
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КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)* принимает на рассмотрение заявки по программе льготного кредитования, разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации. Некоторые ведущие компании Тюмени уже получили финансирование под 8,5%.

Напоминаем, что у предпринимателей есть возможность оформить кредит под 8,5%, если бизнес ведется в одной из отраслей: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, туризм, деятельность гостиниц, розничная и оптовая торговля.

Льготный кредит можно взять на инвестиционные цели до 2 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели - до 500 млн на срок до 3 лет. Минимальный размер льготного кредитования 500 тыс. рублей.

Узнать подробные условия программы можно по телефону (3452) 566-026 либо на сайте. Также на сайте банка можно оформить заявку на кредит, и специалисты сами свяжутся с Вами.

*КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), г. Тюмень, ул. Республики, 65. Тел. 8-800-100-60-26 (звонок бесплатный) или (3452) 566-026. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ от 11.02.2008г. №2995.

ИСТОЧНИК KP.RU

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