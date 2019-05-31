Врачи помогают тюменцам бросить курить

СЕГОДНЯ 08:36 2019-05-31T08:39:42+03:00

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Медики Областной клинической больницы №2 помогают тюменцам бросать курить. В Центре здоровья есть оборудование для определения степени зависимости от табака, а специалисты владеют современными способами профилактики и борьбы с этой привычкой.

Сейчас школу по отказу от курения посещает 40 человек, но есть и те, кто уже смог расстаться с зависимостью. Только за последний год таких счастливчиков 16 человек. Один из них - 62-летний тюменец уже 8 месяцев живет без затяжек.

Год назад он поступил в приемное отделение больницы с ишемическим инсультом. Пациент обратился в так называемое «терапевтическое окно», когда было возможно проведение тромболитической терапии. После медикаментозного растворения тромба кровообращение головного мозга восстановилось, и симптомы инсульта – асимметрия лица, слабость левой руки и ноги, нарушение речи – прошли. Спустя несколько дней мужчину выписали из стационара, но, чтобы инсульт не повторился рекомендовали пересмотреть образ жизни и отказаться от курения.

- Каждая затяжка активизирует никотиновые рецепторы, которые провоцируют выброс большого количества дофамина – его ещё называют гормоном удовольствия. Весь процесс - от прикуривания сигареты до изменения гормонального уровня - занимает несколько секунд. И чем дольше человек курит, тем больше в его организме активных никотиновых рецепторов. Такие люди начинают всё чаще испытывать потребность в затяжке, - поясняет , заведующая отделением медицинской профилактики взрослой поликлиники ОКБ №2 Наталья Богданова.

Порой, человеку достаточно такого объяснения, чтобы понять причины своей тяги и расстаться с привычкой. Если степень зависимости высока, врачи Центра здоровья помогают подобрать медикаментозную терапию. Наблюдение пациента может длиться до года, ведь решить отказаться от сигарет можно в любую минуту, но самое сложное — принимать это решение вновь и вновь, каждый день, пока вредная привычка не будет преодолена.

Сегодня, во Всемирный день без табака врачи больницы советуют всем, кто не курит, никогда не пробовать, а тем, кто курит – бросать. Пусть это нелегко и удастся не с первого раза, но если цель такая стоит, то с расстаться с сигаретой сможет любой, даже самый злостный курильщик.

Специалисты надеются, что число отказавшихся от вредной привычки будет расти. Для этого наладили сотрудничество с наркологом, специализирующемся на оказании помощи заядлым курильщикам. Начиная с июня, с его участием будет проводиться одно занятие в месяц. Ближайшее состоится 19 июня с 18.00 до 19.00 часов в кабинете № 227 взрослой поликлиники ОКБ №2 (ул. Мельникайте, 75, корп. 3). Всего в месяц для желающих отказаться от курения проводится три занятия - бесплатно, без предварительной записи, сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU