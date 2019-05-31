Тюменские отцы 1 июня выйдут на федеральную трассу

СЕГОДНЯ 07:12 2019-05-31T07:12:54+03:00

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Тюменские отцы 1 июня проведут пит-стоп на посту ДПС федеральной трассы Тюмень-Екатеринбург. Они напомнят водителям о соблюдении правил дорожного движения в рамках уже известной по всей России акции #ДОМАЖДУТ.

На дорогу выйдут представители Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области. При поддержке сотрудников ГИБДД они вручат водителям-отцам тематические автонаклейки, а их детям - светоотражающие значки, обеспечивающие дополнительную безопасность в темное время суток.

Также, участники акции раздадут водителям памятки о том, каким образом максимально обеспечить перевозку детей в своем автомобиле и призовут к тому, чтобы День защиты детей стал каждодневной философией для всех.

Тюменские отцы вручат автомобилистам наклейки и значки

ИСТОЧНИК KP.RU