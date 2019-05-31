Суд наказал тюменца за татуировку на руке

СЕГОДНЯ 06:27 2019-05-31T06:27:36+03:00

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В Тюмени к административной ответственности привлечен мужчина, который публично демонстрировал свою татуировку в виде свастики. Изображение было нанесено на тыльную сторону кисти и мужчина показывал ее всем в здании ж/д вокзала.

Инцидент произошел 1 апреля и был расценен, как нарушение статьи 1 Закона РФ «О противодействии экстремистской деятельности» и статьи 6 Ззакона РФ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов». В нашей стране запрещено использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, отметили в суде Калининского округа Тюмени.

В судебном заседании тюменец признал свою вину и пояснил, что татуировку сделал по глупости в 2006 году, когда отбывал наказание в воспитательной колонии. Он пообещал удалить свастику после судебного разбирательства. Суд признан его виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в 2 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU